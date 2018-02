Aparentemente la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) de Paraguay mantuvo en secreto el proceso para adjudicar bajo la figura legal de alianza estratégica operacional el usufructo por diez años del depósito franco- el cual posee por convenio bilateral entre países en el puerto uruguayo de Montevideo- al Consorcio Gate Paraguay, informó Última Hora.

El titular del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym), Juan Carlos Muñoz, mencionó que no tenían conocimiento de esto y que se enteraron sorpresivamente de que fue adjudicado. "Lo único que supimos es que de repente apareció un consorcio que anunció que había sido adjudicado con la operación del depósito franco en Montevideo y que iban a explicar cómo trabajarían", añadió.

Muñoz, mencionó además que los representantes del consorcio vinieron en diciembre pasado a Asunción y, vía telefónica, les comunicaron que estarán a cargo del depósito franco y que tenían una serie de servicios.

El titular de Cafym, dijo que no fueron consultados por la ANNP sobre esta concesión. Apuntó que el representante del gremio ante el ente no acercó ningún informe sobre el procedimiento.

Interrogante

El empresario naviero apuntó que es para ellos es una incógnita qué tipo de servicios brindará el consorcio en el lugar, a partir de que no tiene muelle, grúa ni dársena exclusiva para operar.

Recordó que una buena parte de las navieras decidieron volver a operar en puertos de Buenos Aires, debido a las complicaciones que tiene Montevideo, y despertó la idea para que en algún momento se pueda operar con el depósito franco paraguayo a través de una alianza o adjudicación. "No sé cómo se hizo. Acá vinieron los uruguayos y no sé quiénes son los socios de esa empresa. Pregunté y me dijeron que enviarán todos los datos, pero no llegaron", recalcó.

Reiteró que, así como está ahora, no ve que llegue a ser útil para las navieras este depósito. "Necesitamos más espacio y más muelle. No sé qué van a hacer. Ese espacio que hay ahí no es suficiente", enfatizó.

Hasta ahora, la ANNP se resiste a informar sobre la adjudicación del depósito de Montevideo. No obstante, está comprobado que utilizó la misma cuestionada figura de alianza estratégica operacional, al igual que en el caso de los puertos de Villeta y Concepción.

Por MundoMarítimo