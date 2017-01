Arica y Parinacota esperan votación de instalación de Almacenes Aduaneros

El Senado ya aprobó la nueva Ley de Modernización de Aduanas, sobre instalación de los Almacenes Aduaneros en Arica y Parinacota y esta semana será su votación en la Cámara de Diputados. La modificación del actual artículo y la incorporación del artículo 111 bis, ambos en la Ordenanza de Aduana, posibilitarán la conformación de verdaderos depósitos donde ingresen productos para ser etiquetadas, desembalados y luego ir al comercio establecido, transformándose en una palanca de desarrollo sin tener que pagar impuestos inmediatamente, cancelando solo cuando salen del recinto.

El alcalde de Arica y presidente del Comité por la Autonomía Regional, Gerardo Espíndola, destacó el 7 de enero, junto a los parlamentarios y parte de la organización civil, la aprobación en el Senado, de la Ley de Modernización de Aduanas. Los diputados de la región Vlado Mirosevic y Luis Rocafull, calificaron por su parte como un gran paso para la región la aprobación en su segundo trámite constitucional, del artículo 111 bis de la nueva Ley de Modernización de Aduanas, sobre instalación de los Almacenes Aduaneros en Arica y Parinacota, lo que dinamizará la gestión del comercio internacional en la zona.

Comité

Junto al alcalde y diputados estuvieron presentes la alcaldesa de Putre, Maricel Gutiérrez, y los alcaldes Alex Castillo e Iván Romero, de General Lagos y Camarones respectivamente. Además de representantes del empresariado e industriales de Arica, como también integrantes del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) todos pertenecientes al Comité por la autonomía Regional.

"Estamos muy contentos por la modificación. Es un paso, no es lo que nosotros esperamos en un cien por ciento, pero que marca el inicio para una autonomía económica", expresó Espíndola.

Almacenes y Zona Franca

Por su parte el diputado Mirosevic expresó que "solo se ha ganado una batalla y no la guerra, pero se logró la batalla más difícil, la próxima semana lo vamos a aprobar en la Cámara, sin embargo, la pelea no es solo por los almacenes francos, la pelea es por la autonomía de la Zona Franca Industrial de Arica y es lo difícil, ya que no pasa por el Congreso, sino que por el Ejecutivo".

El presidente de la Asociación de Industriales de Arica, Edward Gallardo, indicó que "todos los instrumentos que puedan de alguna manera desarrollar economía en la Región son importantes, esto es una palanca que puede ayudar en el ámbito comercial".

Por MundoMaritimo