El presidente del Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Edgar Patiño Garrido, recibió a representantes de la Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe (FCCA) y del Puerto de Everglades de Miami, para compartir información y conversar sobre las oportunidades para desarrollar el turismo de cruceros en Perú.

La presencia de los representantes de cruceros se da en el marco del Primer Foro Internacional de Facilitación Turística organizado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). En el encuentro, el presidente del Directorio de la APN, intercambió experiencias y opiniones en materia de facilitación de viajes, importancia de la infraestructura aeroportuaria y conectividad aérea, seguridad turística e infraestructura portuaria y turismo de cruceros.

A la cita asistieron Bill Sharp, Vice Presidente de Port & Shore Operations of Holland America Group; Bruna Milazzotto, Manager Port Operations and Government Relations for South America of Royal Caribbean Cruises Ltd.; así como Jean Elie, Assistant Director of Business Development del Puerto de Everglades.