Con el fin de acelerar aún más el desarrollo de soluciones integrales en transporte y logística orientadas al cliente, el Directorio de AP Møller - Mærsk A/S anunció que, para fortalecer su gestión, a partir del 1 de diciembre de 2017, se integrarán a la Junta Ejecutiva , Vincent Clerc como vicepresidente ejecutivo y CCO; Morten Engelstoft, como vicepresidente ejecutivo y CEO de APM Terminals; y Søren Toft como vicepresidente ejecutivo y COO.

Respecto a la ampliación de la Junta Ejecutiva, el CEO de A.P. Møller - Mærsk A/S, Søren Skou, señaló que: "Hemos conseguido un buen avance en la separación de los negocios relacionados a energía, así como la integración del transporte marítimo de contenedores, los puertos y la logística. La expansión del Directorio acelerará aún más nuestro recorrido hacia la entrega de experiencias sin contratiempos e integrales a nuestros clientes”.

Søren Skou añadió que “Vincent, Morten y Søren (Toft) han demostrado un sólido liderazgo y enfoque en el cliente, además de resultados concretos durante muchos años. Son líderes reconocidos, visionarios y globales en la industria del transporte marítimo de contenedores, puertos y logística. Espero con ansias que asuman esta responsabilidad ejecutiva adicional y se unan a mí y al resto del directorio en el camino hacia el futuro Maersk".

Por su parte, Jim Hagemann Snabe, presidente d la Junta Directiva de A.P. Møller - Mærsk A/S, señaló que: "Estoy muy contento de ver cómo Søren Skou y la Junta Ejecutiva han llevado a cabo nuestra visión de convertirnos en una empresa enfocada en el transporte y la logística, tal como se describe en nuestra estrategia. La decisión de hoy del Directorio de ampliarse, fortalecerá aún más el ritmo de la implementación de esta estrategia ".

De esta forma, la nueva composición de la Junta Ejecutiva de A.P. Møller - Mærsk A/S es la siguiente: Søren Skou, CEO A.P. Møller-Mærsk A/S; Claus V. Hemmingsen, vicepresidente ejecutivo A.P. Møller - Mærsk A/S y CEO de la división de Energía; Jakob Stausholm, vicepresidente ejecutivo de A.P. Møller - Mærsk A/S y director de Finanzas, Estrategia y Transformación; Vincent Clerc, vicepresidente ejecutivo y CCO de A.P. Møller - Mærsk A/S y presidente Damco; Morten Engelstoft, vicepresidente Ejecutivo A.P. Møller - Mærsk A/S, CEO de APM Terminals y presidente de Svitzer; Søren Toft, vicepresidente Ejecutivo y COO de A.P. Møller - Mærsk A/S y presidente de Maersk Container Industry y director del Consejo de Supervisión de Hamburg Süd (último cargo que queda pendiente de la aprobación regulatoria de la fusión de esta empresa con Maersk Line)

Por MundoMarítimo