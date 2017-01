Anfach inicia paro al no recibir respuesta de Gobierno

Tras conversaciones sostenidas este miércoles con representantes del Gobierno, el Directorio Nacional de la Asociación de Funcionarios de Aduanas (Anfach) decidió esperar la nueva propuesta que enviaría el Gobierno durante la mañana de este 12 de enero, la cual finalmente no se produjo.



En consecuencia se determinó iniciar las coordinaciones necesarias para dar inicio a las Jornadas de Protesta programadas para los días 12 y 13 de Enero del presente año.



Así lo confirmó Marcelo Reyes, presidente nacional de Anfach, quien ratificó la decisión de iniciar la jornada de protesta programada para este jueves y viernes, cuyo plazo límite fue fijado para las 10 horas y que tenía como fin destrabar el conflicto que originó el llamado a paralización de los trabajadores pertenecientes a la organización.

“El Gobierno se comprometió el día de ayer a que nos enviaría a más tardar durante la madrugada una nueva propuesta. Nosotros les informamos a ellos que esperaríamos hasta las 10 u 11:00 horas de la mañana. Esta propuesta a la fecha no ha llegado y, por lo tanto, nosotros hemos decretado paro nacional de actividades de Arica a Punta Arenas en los puertos, aeropuertos y fronteras terrestres y no atención e públicos en las oficinas”, afirmó Marcelo Reyes.

Añadió que “vamos a seguir esperando la propuesta del Gobierno, pero como lo hemos dicho en varias oportunidades al parecer a este ejecutivo a este Gobierno, al Ministerio de Hacienda no les interesa en absoluto resolver los problemas de Aduanas. A ellos lo único que les interesa es mantener es el statu quo y lo único que buscan es favorecer siempre al empresariado y a todos aquellos quienes nosotros fiscalizamos”.



Con esta determinación los trabajadores tomarán las siguientes medidas:



- No se atiende ni despacha ningún tipo de carga

- Atención lenta de buses y vehículos

- No se efectúa en las oficinas ningún tipo de atención de público.

Cabe destacar que durante la jornada del miércoles 11 de enero, Anfach comunicó públicamente su desacuerdo con el Gobierno, en tres puntos que ellos consideran fundamentales, incluyendo dentro de estos acápites el Proyecto de Modernización de la Legislación Aduanera, actualmente en tercer trámite Parlamentario, que a su juico, sólo contiene medidas liberalizadoras del comercio internacional y ninguna que fortalezca al Servicio de Aduanas en su misión de controlar y fiscalizar tanto los productos que se exportan e importan como a los pasajeros que ingresan y salen por las fronteras de Chile.

Ante este punto la asociación esgrime que “unilateralmente el Gobierno el día 23 de diciembre, desconociendo el acuerdo, le puso suma urgencia a la iniciativa. Fuentes parlamentarias nos comunicaron del hecho, lo que nos obligó a varios dirigentes acudir rápidamente al Senado para detener dicha votación”, indicó el comunicado.

También otros dos puntos generaron divergencias, siendo el primero la falta de voluntad del Ministerio de Hacienda para trabajar la agenda sugerida por el gremio con aspectos que incluyen el Estudio para la Intromisión en las fronteras de la PDI, la deficiente gestión organizacional interna y puntos orientados a “defender la potestad aduanera en todas las zonas primarias del país, como también, los derechos conquistados con tantas luchas gremiales en el pasado”, indicó la asociación.

Evaluación jornada jueves 13 de enero

Cerca de las 21:30 horas, cerrando la primera jornada de movilización del jueves 12 de enero, el Presidente de Anfach Nacional, Marcelo Reyes, indicó que el paro continúa el viernes 13 en las mismas condiciones que la primera jornada, sin atención presencial, y destacó que hasta el momento no han recibido ningún pronunciamiento por parte del Gobierno de acuerdo a sus demandas. Reyes señaló que han recibido amenazas y amedrentamientos, y les han advertido que podrían sacar personas de los turnos de frontera.

También reconoció que existen funcionarios dentro del servicio que defienden el modelo neoliberal, que ellos argumentan, que necesita revisión. Mañana al final del día evaluarán la jornada y si no tienen una respuesta satisfactoria de la autoridad, podrían iniciar un paro indefinido del servicio a partir del lunes 16 de enero.

Anfach espera que antes de esa fecha, puedan dialogar con el Gobierno y analizar las temáticas que convocan a esta movilización “para que el servicio aporte al país y no que solamente esté definiendo políticas para el sector empresarial que en definitiva nosotros tenemos que controlar y fiscalizar”, sostuvo el dirigente gremial.

