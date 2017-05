ANA entregará propuesta a ministra de Transportes para fomentar el cabotaje en Chile

Ricardo Tejada, gerente general de la Asociación Nacional de Armadores (ANA), se refirió a algunos de los planteamientos consignados en un artículo de MundoMarítimo, Cabotaje en Chile: ¿bueno o malo para los negocios? , referido al documento TRB 17-00885 A Chilean Maritime Highway: Is It a Possible Domestic Transport Option? de Mary R. Brooks y Gordon Wilmsmeier, en el que se plantean una serie de cuestionamientos acerca de los positivo o negativo que resultaría liberalizar el cabotaje a naves de bandera extranjera a lo largo de la costa chilena.

Al respecto, el ejecutivo dejó en claro que para los armadores nacionales, no hay dos opiniones, ya que, afirma, abrir el cabotaje sería una decisión errada para el comercio exterior chileno. “El tema del cabotaje es un tema recurrente en los últimos años, varias veces se ha tratado de hacer una apertura. La propuesta más fuerte la que hizo en la Mesa de Impulso Competitivo, el Presidente Sebastián Piñera, que tal como se presentó en ese momento- con una apertura unilateral- fue rechazada de manera transversal en la Cámara de Diputados”, sostiene Tejada.

Recuerda, además, que la propuesta fue rechazada en la ocasión porque “generaba una competencia desleal con las navieras chilenas”. Posteriormente- señala- “hubo intentos, entre el Gobierno, nosotros, La Armada, los gremios para presentar una indicación sustitutiva para mejorar este proyecto, pero nunca se llegó a nada”.

El año antepasado, continúa Tejada, “nuevamente se volvió a la carga con el tema, por la presión de las navieras extranjeras que obviamente son las grandes beneficiadas por abrir el cabotaje, cambiando su concepto. Nosotros aclaramos nuevamente nuestra postura y ahora hablan de modificar los transbordos”.

Respecto a este último punto, el gerente de la ANA expone enfático: “los transbordos en cualquier país de la OCDE, son parte del Cabotaje. O sea, no los saquemos ni los extractemos del sistema de cabotaje”. La propuesta, explica, “sería para la carga con origen o destino al extranjero, pero sería un movimiento de carga dentro de Chile, por lo tanto, es cabotaje”, recalca.

En cuanto a la idea de que la medida impulsaría el intercambio comercial internacional, señaló que “se trata de un error garrafal tremendo, porque el comercio internacional está regulado en el fondo por el consumo interno. O sea, el hecho de abrir el cabotaje, no va a hacer que llegue más carga ni que salga, no suma ni resta. De hecho, el gran porcentaje del comercio internacional de Chile se hace con buques de bandera de conveniencia”.

Agrega, que “tampoco se produciría un arribo de una mayor cantidad de naves internacionales a los puertos chilenos, sino todo lo contrario, porque con lo que pretenden hacer, la misma nave tocaría varios puertos. Por lo tanto, sería la misma cantidad de naves o menos naves”. Además, sostiene: “se irían los buques chilenos y llegarían los buques extranjeros”, quedando la misma cantidad de buques.

Reunión con ministra de Transportes

Ricardo Tejada, reiteró que antes que abrir el cabotaje se debe fomentar a la Marina Mercante de Chile y con ese propósito, adelantó, el próximo 22 de mayo se reunirán con la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Paola Tapia, a quien le presentarán formalmente un documento titulado Propuesta para el Fortalecimiento de la Marina Mercante y el Desarrollo del Cabotaje en Chile.

Recalca, en ese sentido, que el artículo número 1 de la Ley de Fomento de la Marina Mercante, señala que “la política naviera permanente de Chile es fomentar el desarrollo y favorecer la mantención de la Marina Mercante de Chile en armonía con el interés general”. Señala que una forma de ir en curso con la legislación vigente “es entregar propuestas que favorezcan a la marina mercante”, iniciativa que ha tomado la ANA.

Al respecto, sostiene que hay temas legales, normas muy antiguas que se pueden mejorar, entre las que cita, rebajas de impuestos a las navieras chilenas, nivelación con el nivel de impuestos que tiene el transporte terrestre que, explica, tiene muchos subsidios indirectos (no pagan impuestos, específicos al combustible, no pagan la totalidad de los peajes. “Nosotros debemos pagar todos los impuestos una vez que entramos a un puerto como la Tarifa Única Portuaria, ¿por qué la tenemos que pagar las naves chilenas?”, cuestiona.

Teóricamente, indica, “el Transporte Marítimo es el más eficiente que hay sobre los 800 kilómetros, por lo que lo lógico considerando la costa de Chile, sería privilegiar este tipo de transporte, pero ¿por qué no se usa?” cuestiona, planteando al respecto que: “Aquí vemos que hay camiones que llegan hasta punta Arenas, otros que llegan a Puerto Montt, cuando debiese haber sistemas de cabotaje”.

Señala que en otras partes del mundo para estos fines se usan “puertos chicos, puertos rápidos, sin tanta tramitación, distintos de los puertos internacionales” y propone: “que lleguen buques tipo ferry, transbordadores que transporten al camión a donde sea y luego se baje el camión y se desplace puerta a puerta, ahí tienes un sistema multimodal, beneficias a camioneros y al transporte marítimo”.



Finalmente señala que no por abrir el cabotaje mejorará la sustentabilidad del transporte. Al respecto aclara que el transporte marítimo es sustentable y más amigable que el transporte terrestre, pero si no se incentiva su uso, el sistema no va a mejorar y esto sucederá “hasta que se generan la condiciones para fomentar el cabotaje”.

Por MundoMarítimo