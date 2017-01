AGUNSA: en el camino de la diversificación y la expansión en el continente

Antes que la crisis naviera global se acelerara, AGUNSA ya había comenzado un proceso de diversificación de sus negocios, lo que le permitió en gran medida sobrellevar las inclemencias del mercado: “Tendremos resultados positivos por la cobertura de otros negocios y servicios que tenemos en Chile y en otros países”, asegura a MundoMarítimo Luis Macilla, gerente general de la compañía, quien apunta que en 2017 se “deberían duplicar” los registros y que “ya en 2018 estaríamos cercanos a nuestras cifras históricas”.

Al referirse a las pérdidas ocurridas en 2016 de los servicios de agenciamiento de Hanjin, debido a su quiebra, y de APL, a causa de su compra por parte de CMA CGM, Mancilla sostiene que “desde el punto de vista de los resultados del negocio, se podría decir que no es relevante para AGUNSA, puesto que el negocio de las representaciones venía mostrando resultados muy modestos y en algunos casos derechamente negativos”.

A un año y medio de la adquisición de CCNI por Hamburg Süd, Mancilla reconoce que ese fue “un impacto mucho más importante”. Sin embargo, explica que AGUNSA ya tenía hace muchos años un plan estratégico de diversificación en otras áreas: “básicamente nosotros estamos bastante implicados en el tema de concesiones de puertos y aeropuertos. También hemos desarrollado el negocio de logística desde hace unos 20 años y lo fuimos haciendo no solamente en Chile, sino que también en otros países. Particularmente en Perú y en Ecuador tenemos terminales de contenedores y centros de almacenaje como un negocio maduro y bastante desarrollado”.

Mancilla añade que igualmente “AGUNSA es bien conocida como agencia naviera, actividad que sigue siendo muy importante y que actualmente representa un tercio del volumen de nuestro negocio”.

-¿Fue la obtención de la concesión del puerto de Manta en Ecuador el mayor éxito de AGUNSA en 2016?

“Si, fue algo muy importante, pero la verdad es que terminamos el año con tres buenas noticias. Una es esa precisamente. La otra es que junto con Sacyr fuimos el consorcio que presentó la mejor oferta por el aeropuerto de Asunción que es por 30 años, ahora resta un proceso de análisis de la oferta y la adjudicación propiamente tal. Y además, estamos tomando el control de una operadora portuaria en Uruguay: Transgranel que es una empresa en la que nosotros ya participábamos y luego de un proceso de negociación, logramos un acuerdo para quedarnos con el 100%”.

En particular sobre Manta, Luis Mancilla descarta claramente la existencia de posibles resistencias en la comunidad al proyecto de AGUNSA: “he estado en Manta dos veces estos últimos 30 días. La última vez cuando fui a suscribir el contrato estuvimos en el puerto, lo hemos recorrido varias veces y no he notado que haya una resistencia”.

Añade que “como ha sucedido en Chile cuando hay procesos de concesión, hay algunos grupos de interés que pueden ver amenazadas las condiciones que tienen actualmente, pero no he notado que exista algo así en Manta, al contrario, yo diría que hay sectores industriales graneleros que ven el proyecto con muy buenos ojos”.

Destaca además que “trabajamos en Ecuador hace más de 20 años y debe ser uno de los países donde mejor se acoge a la inversión chilena”.

-Una de las aprehensiones fue que Manta no se convertiría en un puerto de aguas profundas… "Nunca se ha descartado esa opción y de hecho está contemplado efectuar ampliaciones e inversiones en equipamiento para atender naves portacontenedores, pero el crecimiento de esto no será rápido, ya que también en el sector de Posorja en las cercanías de Guayaquil, Dubai Ports está desarrollando un terminal de contenedores de gran envergadura.

No se debe olvidar que el puerto de Manta tiene otras aptitudes, es un puerto granelero, es el principal puerto pesquero de toda la costa, y también el principal puerto para la descarga de automóviles y atención de cruceros de Ecuador”.



Lo nuevo, añade, “es que habrán las inversiones suficientes para que también pueda atender contenedores, cosa que hoy día no tiene”.

Atentos en Perú, Brasil y Chile

Mancilla indica además que se encuentran atentos a los próximos desarrollos en el sector marítimo portuario de Perú, donde AGUNSA tiene una importante presencia desde hace más de 20 años. “Aparte de estar mirando las concesiones que se ven ad portas, nosotros, junto con un grupo español, presentamos una iniciativa privada para el desarrollo de un puerto en Perú”, adelanta.

El ejecutivo prefiere no ahondar en detalles: “es un tema que todavía está al nivel de iniciativa privada, tiene cierto trámite en el Gobierno y posteriormente se hará público”.

También acota que “en el caso de aeropuertos estamos mirando algunos bastante interesantes en Brasil”.

Finalmente, en cuanto a Chile, destaca un proyecto bastante importante para un terminal que se ubicará en el nuevo acceso al puerto de San Antonio “donde queremos desarrollar básicamente tres actividades: depósito de contenedores, por otro lado el negocio logístico y estamos viendo también el desarrollo de un almacén aduanero extraportuario y, porque se trata de un paño bastante grande, lo queremos ocupar además como parqueo de los automóviles descargados en el puerto”.

