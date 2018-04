Aumenta el descuento en las acciones de OOIL justo cuando el acuerdo de la adquisición de OOCL por parte de COSCO se cruza con la ansiedad por el empeoramiento de las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos y los esfuerzos de la administración Trump por reducir las inversiones chinas en Estados Unidos, atenuando como consecuencia el entusiasmo de los inversionistas por el negocio, señala un reporte de Alphaliner.

El precio de la acción de OOIL cerró a US$ 8,25 el 10 de abril, su precio de cierre más bajo desde el 7 de julio de 2017 cuando COSCO, junto con el comprador conjunto SIPG, anunció su oferta general para la adquisición de OOIL por US$10,02 por acción. Las acciones finalmente cotizaron con un descuento del 12% respecto al precio de oferta de COSCO, y los inversionistas están cada vez más preocupados de que el acuerdo pueda ser bloqueado por los organismos reguladores estadounidenses.

Aunque el acuerdo COSCO-OOIL ya pasó la revisión antimonopolio Hart-Scott-Rodino de los EE. UU. el 23 de octubre de 2017, todavía requiere la aprobación del Comité de Inversión Extranjera en los EE. UU. (CFIUS).

De acuerdo con el documento de oferta OOIL presentado por COSCO, el acuerdo debe completarse antes del 30 de junio de 2018. OOIL recibirá la suma de US$253 millones si COSCO no completa el trato antes de la fecha límite, pero no se cancelará si la transacción "no cumple con los requisitos de CFIUS", pese a que esta última autorización no figuraba como una de las cinco condiciones previas para la oferta de COSCO.

El principal problema es el Terminal de Contenedores de Long Beach (LBCT) de OOCL, considerado como uno de los activos clave de OOIL, que estará bajo el control de COSCO una vez que se complete la adquisición de OOIL.

Por MundoMarítimo